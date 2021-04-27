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15:01   27 Апреля 2021
Происшествия

Силовики задержали подозреваемых в рейдерском захвате нефтяных компаний в Калмыкии

Силовики задержали подозреваемых в рейдерском захвате нефтяных компаний в Калмыкии

Шесть человек задержаны после попытки рейдерского захвата нефтедобывающих предприятий в Калмыкии.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело о мошенничестве, подделке документов и лишении свободы по факту попытки рейдерского захвата предприятий, добывающих нефть и газ.

По данным следствия, жители соседних регионов использовали подложные документы на территории Дагестана при проведении нотариальной сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале предприятий. Для этого использовалась подставная коммерческая организация.

После они ворвались на производственную базу и насильно удерживали сотрудников предприятия до тех пор, пока не был установлен контроль за деятельностью компании. Фигурантами уголовного дела стали шесть человек.

Силовики на Урале пресекли нелегальный канал сбыта драгоценностей в Китай, сообщал ФАН. Местный житель пытался переправить в Поднебесную природные минералы стоимостью более 3 млн рублей.

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#дагестан #ск #калмыкия

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