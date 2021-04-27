"Пиротехник" при обыске случайно взорвал свою квартиру в Казани

Оперативники выехали по сигналу о хранении взрывчатых веществ в квартиру на улице Батыршина в Казани. При описи веществ, найденных в помещении, произошел взрыв.

Оперативники выехали по сигналу о хранении взрывчатых веществ в квартиру на улице Батыршина в Казани. При описи веществ, найденных в помещении, произошел взрыв.