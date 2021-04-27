15:01 27 Апреля 2021Происшествия
"Пиротехник" при обыске случайно взорвал свою квартиру в Казани
Оперативники выехали по сигналу о хранении взрывчатых веществ в квартиру на улице Батыршина в Казани. При описи веществ, найденных в помещении, произошел взрыв.
Оперативники выехали по сигналу о хранении взрывчатых веществ в квартиру на улице Батыршина в Казани. При описи веществ, найденных в помещении, произошел взрыв.
Хозяин квартиры, предположительно, занимался изготовлением бомб и другой пиротехники. По его словам, интерес к этому хобби зародился у него еще в детстве. У жильца изъяли патроны различного калибра, провода, фитили и порох, сообщает СК РФ по республике.
Правоохранители задержали 49-летнего жителя Казани до выяснения обстоятельств произошедшего. Спасатели, прибывшие на место, вывели из подъезда пять жильцов соседних квартир в защитных масках, так как наблюдалось сильное задымление. По предварительным данным, никто из участников ЧП не пострадал.