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15:01   27 Апреля 2021
Происшествия

"Пиротехник" при обыске случайно взорвал свою квартиру в Казани

"Пиротехник" при обыске случайно взорвал свою квартиру в Казани

Оперативники выехали по сигналу о хранении взрывчатых веществ в квартиру на улице Батыршина в Казани. При описи веществ, найденных в помещении, произошел взрыв.

Хозяин квартиры, предположительно, занимался изготовлением бомб и другой пиротехники. По его словам, интерес к этому хобби зародился у него еще в детстве. У жильца изъяли патроны различного калибра, провода, фитили и порох, сообщает СК РФ по республике.

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Казани до выяснения обстоятельств произошедшего. Спасатели, прибывшие на место, вывели из подъезда пять жильцов соседних квартир в защитных масках, так как наблюдалось сильное задымление. По предварительным данным, никто из участников ЧП не пострадал.

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#ск рф #бомба #пиротехника

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