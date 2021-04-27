Прокуратура оспорит приговор сообщнику экс-мэра Челябинска по делу о взятках

Бывшего начальника стройуправления Челябинска Евгения Пашкова приговорили к восьми годам колонии за получение крупной взятки совместно с экс-мэром города Евгением Тефтелевым.

Бывшего начальника стройуправления Челябинска Евгения Пашкова приговорили к восьми годам колонии за получение крупной взятки совместно с экс-мэром города Евгением Тефтелевым.

Прокуратура региона не согласилась с мягкостью наказания для Пашкова и подала апелляцию на решение суда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывшего начальника управления капитального строительства администрации города Евгения Пашкова признали виновным в получении взятки в сумме 1,3 млн рублей и приговорили к восьми годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах власти на пять лет.

Прокурор просит отменить приговор, так как считает его слишком мягким и несправедливым. Обвинение требует увеличить срок лишения свободы и права занимать должностные посты, а также дополнить наказание штрафом в 75 млн рублей.

Как утверждает следствие, Пашков в период с сентября 2015 по апрель 2019 года совместно с Тефтелевым получили от директора строительной фирмы взятку в 2,5 млн рублей. Взамен бизнесмен получал общее покровительство и государственные заказы.