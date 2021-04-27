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14:56   27 Апреля 2021
Общество

Мэр Ялты выставила свои украшения на аукцион после фото в Сети

Мэр Ялты выставила свои украшения на аукцион после фото в Сети

Глава администрации Ялты Янина Павленко выставила на продажу свои украшения почти за 2 млн рублей после резонансных фото в Сети.

Интернет-пользователи предположили, что стоимость двух комплектов украшений Павленко может достигать 20 млн рублей. Производителем драгоценностей может быть французская компания Van Cleef & Arpels. Мэр Ялты опровергла это заявление и выразила сожаление, что у нее нет таких дорогих сережек и подвесок.

Павленко решила выставить "люксовые" украшения на продажу за 2 млн рублей. Владелица драгоценностей отметила очень хорошее состояние изделий, несмотря на то, что они уже были в носке. Деньги с их продажи можно направить на нужды ялтинской коррекционной школы, написала Павленко на своей странице в Facebook.

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#украшения #павленко #мэр ялты

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