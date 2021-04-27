Авиация Китая помешала США и Японии провести учения на спорных островах Сенкаку

Учения Военно-морских сил США и флота Японии у островов Сенкаку фактически сорвало внезапное появление авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает японское издание «Нихон Кэйдзай Симбун».

Учения Военно-морских сил США и флота Японии у островов Сенкаку фактически сорвало внезапное появление авиации Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает японское издание «Нихон Кэйдзай Симбун».

Вашингтон и Токио в феврале 2021 года проводили совместные маневры в районе архипелага Сенкаку. В Пентагоне пояснили, что учения проходили в рамках противодействия «агрессивному поведению Китая» в Восточно-Китайском море. Ведомство планировало высадить военных Корпуса морской пехоты США на острова. Для этого мог быть задействован универсальный десантный корабль.

Однако командование отказалось от подобных планов, когда в регионе появились боевые корабли и авиация НОАК. Пекин послал в регион островов самолеты Су-35 и J-20. В иитоги планы американских военных сорвались, говорится в статье. Вместо высадки морской пехоты военные США ограничились сбросом «имитационных грузов» с транспортной авиации.

Архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао) — спорная необитаемая территория, на владение которой единовременно претендуют Китай, Япония и Тайвань. Сенкаку находится под японским управлением с 1895 года (за исключением периода 1945—1972 годов). КНР и Тайвань поставили под вопрос принадлежность островов в 1970-е годы, когда там были обнаружены признаки возможного наличия залежей нефти

Помимо этого, территория находится близко к судоходным маршрутам и зонам рыбного промысла.