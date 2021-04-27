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14:51   27 Апреля 2021
Политика

Путин призвал политиков к ответственности в преддверии выборов в Госдуму

Путин призвал политиков к ответственности в преддверии выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании призвал политиков соблюдать закон, этику и быть ответственными в преддверии выборов.

Президент на выступлении отметил, что многие присутствующие на заседании депутаты и их коллеги намерены участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Российский лидер призвал политиков вести честную борьбу, уважительно относиться к оппонентам и не давать невыполнимых обещаний гражданам страны.

Путин сказал, что "пустословие и дешевый популизм" в ходе предвыборной кампании посеют недоверие ко всей политической системе страны. Он попросил избежать такой ситуации и заявил, что Россия должна показать хороший пример проведения выборов другим государствам.

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#путин #выборы #выступление

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