Путин призвал политиков к ответственности в преддверии выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании призвал политиков соблюдать закон, этику и быть ответственными в преддверии выборов.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании призвал политиков соблюдать закон, этику и быть ответственными в преддверии выборов.

Президент на выступлении отметил, что многие присутствующие на заседании депутаты и их коллеги намерены участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Российский лидер призвал политиков вести честную борьбу, уважительно относиться к оппонентам и не давать невыполнимых обещаний гражданам страны.

Путин сказал, что "пустословие и дешевый популизм" в ходе предвыборной кампании посеют недоверие ко всей политической системе страны. Он попросил избежать такой ситуации и заявил, что Россия должна показать хороший пример проведения выборов другим государствам.