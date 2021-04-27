Чувство Локтя. Как «красный» мэр Новосибирска растерял поддержку горожан

Оценили эффективность члена КПРФ Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска и его перспективы стать федеральным политиком.

Проходивший в минувшие выходные XVIII Съезд партии КПРФ завершился без сенсаций. Вопреки пересудам злых языков Геннадий Зюганов был переизбран председателем, его товарищи традиционно костерили капитализм, а некоторые демонстрировали уверенность в том, что спустя 150 лет идеи Карла Маркса все еще можно претворить в жизнь.

Особенно рьяным на поприще постулата «все взять и поделить» оказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть, избранный на мероприятии в состав ЦК КПРФ. В ответ на санкции Запада (15 апреля США ввели ограничения против госдолга РФ) он предложил национализировать активы стран ЕС и США на территории России.

За примерами удачной экспроприации Локоть предложил отправиться на Кубу, в Чили или Панаму. Во второй половине XX века режимы этих стран преуспели в отъеме частной собственности американских компаний, после чего США, по выражению мэра, «вставали на дыбы».

«Нас бьют дубиной, а мы занимаемся дипломатическим фехтованием. Нужно подвергнуть национализации пакеты акций, принадлежащих иностранным компаниям. Это их болевая точка, это будет по-марксистски!» — был категоричен Локоть.

Болевые точки оплота капитализма по наводке разбирающегося в геополитике мэра «ПС» изучать не взялась, однако обратила внимание на состояние Новосибирска, а также оценила перспективы Анатолия Локтя в качестве политика федерального уровня.

Как рассказал руководитель аналитического отдела «Тайга-инфо» Алексей Мазур, слухи о том, что Локоть метит в преемники Зюганова в Новосибирске, ходили давно, однако верхушка КПРФ бойкого сибиряка москвичом не видит.

«Он бы устраивал администрацию президента, как совершенно понятный и послушный человек. Таковым он себя проявил на посту мэра Новосибирска. Но, я думаю, что эти слухи не имеют под собой серьезной почвы, никаких признаков появления Локтя на федеральном уровне я не вижу. Это с одной стороны. А с другой стороны он один из немногих избранных от КПРФ крупных руководителей. Было бы странно, если бы он не вошел в ЦК», — говорит собеседник «ПС».

Правление единственного на сегодняшний день оппозиционного мэра берет отсчет с крымской весны. В апреле 2014 года, на волне популярности регионального отделения КПРФ и консолидации независимых политиков, Анатолий Локоть победил своего конкурента от ЕР Владимира Знаткова с незначительным перевесом (43% — 39%). С приходом харизматичного оратора были связаны надежды жителей столицы Сибири на качественные перемены, однако со временем люди распрощались с иллюзиями.

Победа коммунистической революции, вероятно, так бы и осталась несбывшейся мечтой Фиделя Кастро, если бы Гавана поменялась с Новосибирском местами, а действо происходило бы зимой 2020 года. Отряды Че Гевары вполне могли утонуть и замерзнуть в сугробах. Но для жителей Новосибирска пейзаж неприглядной снежной массы на улицах уже стал обыденностью.

Минувшей зимой блогер-урбанист Илья Варламов продемонстрировал эффективность чиновников сибирской столицы, сняв 13-минутный ролик. Сугробы в человеческий рост, снежная каша под ногами, тротуары, напоминающие полосу препятствий, заставили московского гостя вспомнить все богатство русского языка.

Местные жители, как в беседе с Варламовым, так и в комментариях под видео, назвали свой город Снегосибирском зимой и Пылесибирском летом, находили сходство с ушедшей под воды легендарной Атлантидой, а кто-то гордился, что ни разу не упал в холода. Горькая ирония ситуации объяснялась фактами: областная прокуратура в марте признала, что уборочной техникой город укомплектован лишь на треть, а часть имеющихся машин находятся в нерабочем состоянии.

В ответ на резонансный ролик мэр заверил, что сугробы возникают «в результате уборки снега», но все же признал неповоротливость коммунальных служб.

Недостаток ресурсов мэрии косвенно работал на карманы местных бизнесменов. Минувший зимой городские власти были вынуждены привлекать частных подрядчиков для расчистки улиц, но и это не решило снежную проблему.

Победителями из торгов традиционно выходили несколько компаний. Так, ООО «Авто-Партнер» заключило четыре контакта на 9 млн рублей, ООО «Сибавтострой» шесть контактов на 5,3 млн рублей и два аукциона на 3,8 и 11 млн рублей выиграл ИП Кулиджанян Сергей Колевич.

Примечательно, что его однофамилец — Коля Сережович Кулиджанян — владеет компанией «Перлит-Строй» — оператора городской снегоплавильной станции. В июле бизнесмен получил многомиллионный подряд на реконструкцию набережной Оби, а позже судился с мэрией из-за денег.

По данным издания «Безформата», отношения мэрии и «Перлит-Строй» регулирует долгосрочное концессионное соглашение на 246 млн рублей, а за 14 лет своего существования компания получила небывалые 208 контрактов на 2,7 млрд рублей.

Серьезный повод разувериться в предвыборных обещаниях Анатолия Локтя обеспечить Новосибирску достойное будущее возник еще в 2016 году, когда он одобрил повышение тарифов ЖКХ на 15%. Неоднозначное решение спровоцировало волну митингов: мэру кричали «позор» и требовали его незамедлительной отставки.

Локоть уверял, что новосибирцы платят самый низкий тариф, в отличие от жителей других городов, и объяснял необходимость повышения цен реалиями экономики. После седьмого митинга волну народного недовольства погасила региональная администрация, отменив решение мэрии.

Не прибавило главе администрации Новосибирска популярности и внимание силовиков к его окружению:

В августе 2018 года был заочно арестован владелец крупного крупного строительного холдинга «Сибирьинвест» Владислав Крючков по делу о махинациях с муниципальной землей, из-за которых городской бюджет недосчитался 25 млн рублей. Крючков входил в Общественный совет при мэре по вопросам градостроительства, а сам Локоть высоко оценивал работу девелопера.

В октябре 2018 года был задержан руководитель управления по земельным ресурсам Юрий Кузнецов по делу о превышении должностных полномочий. Чиновник продал муниципальный участок по заниженной стоимости, в результате чего мэрия не досчиталась 14 млн рублей.

В феврале 2021 года СК РФ заподозрил директора капитального строительства мэрии Константина Головина в мошенничестве и взяточничестве в рамках контракта по строительству детского сада.

Счет уголовных дел в отношении подчиненных Анатолия Локтя уже идет на десятки. При этом новосибирский градоначальник все еще остается флагманом регионального партактива КПРФ в контексте грядущих осенью выборов в Госдуму. Экспертное сообщество не исключает, что он может разменять мэрское кресло на депутатский мандат.

Алексей Мазур говорит, что «Локоть сделал очень много для падения рейтинга КПРФ и роста антирейтинга в Новосибирской области», однако интрига предстоящих региональных выборов сводится к битве антирейтингов КПРФ и «Единой России». При этом собеседник «ПС» не исключает, что системные коммунисты во главе с мэром, как и шесть лет назад, выступят консолидирующей силой для протестного электората — «выбора-то особого не будет у людей».

А что касается призывов Локтя экспроприировать собственность Евросоюза на территории России, то аналитик не склонен воспринимать их всерьез, напоминая об ораторских умениях героя материала:

«Локоть любит произносить пламенные речи о том, что не касается хозяйства города Новосибирска. То присоединение Крыма он приветствует, то поддерживает Лукашенко в Белоруссии, то теперь вот призывает реквизировать активы стан НАТО в России. Как пламенный оратор и трибун он, конечно, хорош, но все, что касается претворения его лозунгов в жизнь.. новосибирцы убедились, что как только доходит до дела, с этим совсем туго».

Вероятно, интерес Локтя к Латинской Америке не ограничивается примерами экспроприации частного капитала тамошними коммунистическими режимами. Демонстрируя незаурядные ораторские навыки на вручении «Народной премии НГС» в 2018 году, он зачем-то сравнил Новосибирск с кокаином.