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14:44   27 Апреля 2021
Общество

Минпросвещения РФ заменит часть учебников по истории для колледжей

Минпросвещения РФ заменит часть учебников по истории для колледжей

Некоторые российские колледжи в следующем учебном году получат новые учебники по истории, заявили в Министерстве просвещения РФ.

Речь идет об учебниках, где не совсем точно отражены события Сталинградской битвы, отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Уже подготовлен пакет нормативных поправок в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Благодаря им удастся усилить контроль качества учебников. Кравцов выразил надежду на скорое принятие этого законопроекта.

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#история #учебники #минпросвещения рф

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