Минпросвещения РФ заменит часть учебников по истории для колледжей

Некоторые российские колледжи в следующем учебном году получат новые учебники по истории, заявили в Министерстве просвещения РФ.

Некоторые российские колледжи в следующем учебном году получат новые учебники по истории, заявили в Министерстве просвещения РФ.

Речь идет об учебниках, где не совсем точно отражены события Сталинградской битвы, отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Уже подготовлен пакет нормативных поправок в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Благодаря им удастся усилить контроль качества учебников. Кравцов выразил надежду на скорое принятие этого законопроекта.