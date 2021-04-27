Роспотребнадзор не подтвердил информацию о запрете алкоголя в майские праздники

Продажу алкоголя в России в майские праздники не запретят, появившиеся об этом в Сети данные не соответствуют действительности, заявили в Роспотребнадзоре.

Продажу алкоголя в России в майские праздники не запретят, появившиеся об этом в Сети данные не соответствуют действительности, заявили в Роспотребнадзоре.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Instagram-аккаунте ведомства. Оно было опубликовано в Stories в связи с тем, что ряд Telegram-каналов и СМИ написали о якобы возможном ограничении продажи спиртного в стране в период с 1 по 10 мая.

"На майские выходные не будут запрещать продажу алкоголя. Сообщения в интернете не соответствуют действительности", — говорилось в публикации Роспотребнадзора.

Ограничения в РФ в продолжительные выходные не коснутся не только алкоголя. Новые меры по противодействию COVID-19 также вводиться не будут.