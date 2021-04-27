Селиванов рассказал, что сооружают британские военные в украинском Очакове

Никто в мире не собирается воевать и погибать за украинцев, и тем более никто не намерен развязывать из-за Украины войну с Россией.

Никто в мире не собирается воевать и погибать за украинцев, и тем более никто не намерен развязывать из-за Украины войну с Россией.

Об этом в авторской колонке на сайте Рен.те пишет общественный деятель Алексей Селиванов, комментируя высказывание бывшего командующего украинскими десантными войсками, генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

Ранее Забродский, которого в России и Донбассе признали военным преступником, заявил, что Киев может не рассчитывать на то, что США окажут ему при необходимости военную помощь, и на Украине это уже понимают.

«Киеву не стоит ждать большой помощи от США. Обещание (американского президента Джо) Байдена вовсе не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины уже завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас. Нам стоит рассчитывать только на свои силы – мы это понимаем», — заявил Забродский.

По словам Алексея Селиванова, он и сам уже давно об этом говорит и пишет – никто не собирается помогать Украине войсками или вступать из-за нее в войну с Россией.

И в этой ситуации, отмечает эксперт, возникает вопрос: почему американцы и британцы, а также представители других стран-членов НАТО постоянно работают с украинскими военными, инструктирую их, проверяют, привлекают к участию в совместных учениях и учебных программах? При чем это все происходит не только в местах постоянной дислокации или на полигонах, но и в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

При этом особенно большое внимание в этом сотрудничестве уделяется Военно-морским силам Украины и подразделениям, специализирующимся на диверсионных действиях на море.

В частности, в конце апреля в конце апреля сотрудники и эксперты НАТО занимаются обслуживанием комплектов аппаратуры защищенной связи, и параллельно проводят работы в 801-м центре боевых пловцов и на Южной морской базе в городе Одесса.

«Откуда такое внимание, если они не собираются воевать за украинцев? Почему такое внимание уделяется именно военно-морским силам (если в Донбассе кораблям ходить негде)? Сейчас объясню», — пишет Селиванов.

Дело, по словам эксперта, заключается в том, что сама по себе Украина не нужна ни американцам, ни британцам. Штаты, затевая в конце 2013 года на Украине майдан и курируя государственный переворот, хотели получить Крым, но полуостров ускользнул у них из-под носа. Теперь все, что осталось на Украине интересного для американцев – это черноморское побережье – Одесса, Херсон, Николаев. Именно там США и разместили свои морские базы, и там уде работают сотрудники НАТО.

«Есть у меня информация о морской базе в Очакове. Там разместились британцы. Местных во внутренний периметр не пускают. Украинцы охраняют только снаружи. Все поставки идут через военный аэродром в Кульбакино – натовцам привозят все, вплоть до питьевой воды. Живут иностранцы в гостинице «Александровская» в Николаеве. Что же они делают в Очакове?», — задается вопросом Селиванов.

По словам эксперта, там монтируется радар, идет монтаж системы для отслеживания всех движений российского Черноморского флота. К этой работе представители НАТО привлекают украинских водолазов, при помощи которых ведутся работы по созданию системы гидроакустического отслеживания, подобной системе СОСУС на Фарерских островах. Российские подлодки, идущим из Северного ледовитого океана в Атлантику для преодоления этой системы натовских радаров приходится организовывать шумовое сопровождение, несмотря на то, что система СОСУС уже является устаревшей.

Теперь же Североатлантический Альянс решил создать подобную систему в Черном море и отслеживать все перемещения российских субмарин.

К тому же в концепции действий НАТО до 2030 года говорится, что Черноморский регион будет приоритетной зоной военных интересов Альянса.

«В этом смысле от Украины им нужен только пояс безопасности – области, прилегающие к Черному морю. Даже не области, а точки, где можно создать военные объекты. Остальная же Украина западников не интересует, — подчеркивает Селиванов. — Им наплевать, сколько там останется жителей – 10 миллионов или 15. Их вполне устроит, если территория будет полностью обезлюжена».

В заключение своих рассуждений, эксперт отмечает, что ни Крым, ни Донбасс НАТО не достанется, поэтому Альянс ограничится установкой своих локаторов и продолжит «гадить по мелочи».

При этом там будут выжидать в надежде на то, что к власти в РФ придет какой-нибудь «навальный». А в это время, возможно на протяжении ближайших десятилетий, украинцы продолжат гибнуть на линии соприкосновения в зоне конфликта, оставляя свои семьи без средств к существованию

Очень сложно понять, почему украинцы, которые так стремились к «незалежности», согласились на эту роль – роль индейцев, проблемы которых не волнуют американского шерифа. Но они продолжают играть эту роль и послушно выполнять все требования заокеанских хозяев, удивляется Алексей Селиванов.