Турецкая Vatan готова признать Крым частью Россией

Националистическая партия устроила митинг в Анкаре и выдвинула требования к президенту Реджепу Эрдогану.

Турецкая националистическая «Партия родины» (Vatan Partisi) обратилась к президенту Реджепу Эрдогану и потребовала признать за Россией территории Крыма и Абхазии. Призыв прозвучал на митинге у здания американского посольства в Анкаре: протестанты высказывали недовольство в связи с недавней речью главы Белого дома Джозефа Байдена, в которой он первым из президентов США признал геноцид армян 1915–1916 годов.

«Обращаемся к правительству. Для признания Крыма и Абхазии должны быть начаты дипломатические контакты с Россией», — сказано на официальном сайте партии.

Глаза и уши

На заявление Байдена о геноциде столетней давности в Турции отреагировали ожидаемо плохо. Анкара не раз признавала многочисленные жертвы со стороны армянского населения, однако слово «геноцид» старалась избегать. Реджепа Эрдогана, по его же признанию, слова американского президента откровенно «расстроили», а отношения двух стран после этого «сильно откатились назад».

Националисты из «Партии родины» восприняли спич Джо Байдена куда более остро. Глава партии Догу Перинчек в знак недовольства написал в Вашингтон письмо, в котором провел аналогию:

«Господин Байден, можете ли вы принять решение о нокауте в боксерском матче? Нет, потому что вы не судья этого боксерского матча! Можете ли вы принять решение о голе в футбольном матче? Нет, потому что вы не арбитр в этом матче. Точно так же вы не можете судить и о геноциде армян! Потому что вы не компетентный суд! Вы не можете поставить себя на место компетентных судов, узурпировать их решения».

Перинчек намекает на судебные разбирательства восьмилетней давности по делу о его же высказывании в адрес армянского геноцида. Выступая в 2005 году на публичных мероприятиях в Швейцарии, глава «Рабочей партии Турции» (в те годы он еще не был главой «Партии родины»), заявил, что массовые убийства и депортации армян нельзя считать геноцидом.

Швейцарский суд (представляющий страну, которая признала геноцид) возбудил против него уголовное дело и заставил заплатить штраф, однако в 2013 году на сторону Догу Перинчека встал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его специалисты пришли к выводу, что запрет позиции турецкого политика противоречит свободе слова.

Представители турецкой «Партии Родина» по сей день вспоминают тот вердикт европейских судей и считают его личной победой. Все разговоры про геноцид 1915-го года националисты приравнивают к угрозам безопасности Турции:

«Мы разгромили в ЕСПЧ ложь о геноциде армян, которая является инструментом империалистического давления на Турцию, и погрузили ее в историю. <…> Никакого геноцида! Решение ЕСПЧ по делу Перинчека ставит точку. С этим решением теперь сформировалось устоявшееся прецедентное право. Мы взываем к ушам, которые не слышат, к глазам, которые не видят».

Требования «Родины»

Отвечать американскому президенту, что решил прибегнуть к «империалистическому давлению на Турцию», нужно не словом, а делом, считают националисты. Члены партии, митингуя перед посольством США, предложили сразу несколько вариантов «ответа» Анкары на заявления Байдена.

Для начала Турция должна занять две американские военные базы: Инджирлик и Кюреджик. Частично они уже находятся под контролем Анкары, поскольку используются, как базы вооруженных сил НАТО. Соратники Перинчека дали войскам США 15 дней (начиная с 27 апреля) на то, чтобы покинуть территорию страны.

Следующее предложение «Партии родины» коснулось Крыма и Абхазии. Соединенные Штаты, как известно, еще с 2014 года не признают результатов референдума среди жителей полуострова, которые высказались за воссоединение с Россией. Налаживание диалога с президентом Владимиром Путиным поможет Эрдогану противостоять геополитическим угрозам со стороны США, полагают активисты.

Досталось и оппонентам из левого политического крыла Турции: «Демократической партии народов» (Halkların Demokratik Partisi, HDP). Ее члены, предупредили протестующие, являются агентами влияния Джо Байдена, поэтому все ячейки партии в стране должны быть немедленно закрыты.

«[Отделения] HDP, которые вы не закроете, будут распространять идеи Байдена. Пришло время быть смелыми. Пришло время быть решительными. Пришло время для настоящего ответа. США не нужно бояться! США уже побеждены», — говорится в меморандуме «Партии родины».

Справка ПС

«Партия родины» уже предлагала правительству Турции признать полуостров Крым российской территорией. В 2020 году члены партии разработали «Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира» — стратегию строительства западноазиатского альянса для совместных действий против войск НАТО и США. Тогда же однопартийцы Догу Перинчека осудили нахождение американских ВС в Ливии.

Подробнее о геноциде армянского народа и о том, для чего Джо Байден признал его, можете прочитать в нашем материале.