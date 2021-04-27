Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:36   27 Апреля 2021
Весь мир

Турецкая Vatan готова признать Крым частью Россией

Турецкая Vatan готова признать Крым частью Россией

Турецкая националистическая «Партия родины» (Vatan Partisi) обратилась к президенту Реджепу Эрдогану и потребовала признать за Россией территории Крыма и Абхазии. Призыв прозвучал на митинге у здания американского посольства в Анкаре: протестанты высказывали недовольство в связи с недавней речью главы Белого дома Джозефа Байдена, в которой он первым из президентов США признал геноцид армян 1915–1916 годов.

«Обращаемся к правительству. Для признания Крыма и Абхазии должны быть начаты дипломатические контакты с Россией», — сказано на официальном сайте партии.

Глаза и уши

На заявление Байдена о геноциде столетней давности в Турции отреагировали ожидаемо плохо. Анкара не раз признавала многочисленные жертвы со стороны армянского населения, однако слово «геноцид» старалась избегать. Реджепа Эрдогана, по его же признанию, слова американского президента откровенно «расстроили», а отношения двух стран после этого «сильно откатились назад».

Националисты из «Партии родины» восприняли спич Джо Байдена куда более остро. Глава партии Догу Перинчек в знак недовольства написал в Вашингтон письмо, в котором провел аналогию:

«Господин Байден, можете ли вы принять решение о нокауте в боксерском матче? Нет, потому что вы не судья этого боксерского матча! Можете ли вы принять решение о голе в футбольном матче? Нет, потому что вы не арбитр в этом матче. Точно так же вы не можете судить и о геноциде армян! Потому что вы не компетентный суд! Вы не можете поставить себя на место компетентных судов, узурпировать их решения».

Турецкая «Родина» готова признать Крым частью Россией

Перинчек намекает на судебные разбирательства восьмилетней давности по делу о его же высказывании в адрес армянского геноцида. Выступая в 2005 году на публичных мероприятиях в Швейцарии, глава «Рабочей партии Турции» (в те годы он еще не был главой «Партии родины»), заявил, что массовые убийства и депортации армян нельзя считать геноцидом.

Швейцарский суд (представляющий страну, которая признала геноцид) возбудил против него уголовное дело и заставил заплатить штраф, однако в 2013 году на сторону Догу Перинчека встал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его специалисты пришли к выводу, что запрет позиции турецкого политика противоречит свободе слова.

Представители турецкой «Партии Родина» по сей день вспоминают тот вердикт европейских судей и считают его личной победой. Все разговоры про геноцид 1915-го года националисты приравнивают к угрозам безопасности Турции:

«Мы разгромили в ЕСПЧ ложь о геноциде армян, которая является инструментом империалистического давления на Турцию, и погрузили ее в историю. <…> Никакого геноцида! Решение ЕСПЧ по делу Перинчека ставит точку. С этим решением теперь сформировалось устоявшееся прецедентное право. Мы взываем к ушам, которые не слышат, к глазам, которые не видят».

Турецкая «Родина» готова признать Крым частью Россией

Требования «Родины»

Отвечать американскому президенту, что решил прибегнуть к «империалистическому давлению на Турцию», нужно не словом, а делом, считают националисты. Члены партии, митингуя перед посольством США, предложили сразу несколько вариантов «ответа» Анкары на заявления Байдена.

Для начала Турция должна занять две американские военные базы: Инджирлик и Кюреджик. Частично они уже находятся под контролем Анкары, поскольку используются, как базы вооруженных сил НАТО. Соратники Перинчека дали войскам США 15 дней (начиная с 27 апреля) на то, чтобы покинуть территорию страны.

Следующее предложение «Партии родины» коснулось Крыма и Абхазии. Соединенные Штаты, как известно, еще с 2014 года не признают результатов референдума среди жителей полуострова, которые высказались за воссоединение с Россией. Налаживание диалога с президентом Владимиром Путиным поможет Эрдогану противостоять геополитическим угрозам со стороны США, полагают активисты.

Досталось и оппонентам из левого политического крыла Турции: «Демократической партии народов» (Halkların Demokratik Partisi, HDP). Ее члены, предупредили протестующие, являются агентами влияния Джо Байдена, поэтому все ячейки партии в стране должны быть немедленно закрыты.

«[Отделения] HDP, которые вы не закроете, будут распространять идеи Байдена. Пришло время быть смелыми. Пришло время быть решительными. Пришло время для настоящего ответа. США не нужно бояться! США уже побеждены», — говорится в меморандуме «Партии родины».

Турецкая «Родина» готова признать Крым частью Россией

Справка ПС

«Партия родины» уже предлагала правительству Турции признать полуостров Крым российской территорией. В 2020 году члены партии разработали «Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира» — стратегию строительства западноазиатского альянса для совместных действий против войск НАТО и США. Тогда же однопартийцы Догу Перинчека осудили нахождение американских ВС в Ливии.

Подробнее о геноциде армянского народа и о том, для чего Джо Байден признал его, можете прочитать в нашем материале.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #крым #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров