"Оскар-2021" собрал рекордно низкое количество зрителей

Церемонию вручения кинопремии "Оскар" на телеканале ABC смотрели рекордно низкое количество зрителей — 9,8 миллиона человек.

Церемонию вручения кинопремии "Оскар" на телеканале ABC смотрели рекордно низкое количество зрителей — 9,8 миллиона человек.

"Оскар-2021" побил антирекорд, по данным исследовательской службы Nielsen. Церемонию награждения знаменитостей в этот раз смотрели лишь 9,8 миллиона зрителей, год назад этот показатель составил — 23,6 миллиона человек. Нынешний рейтинг оказался ниже на 58%. Телеканал CNN отмечает, что всего семь лет назад "Оскар" собирал у экранов более 40 миллионов зрителей.

Пандемия коронавируса внесла некоторые изменения в привычный формат мероприятия. Из-за ограничений организаторам "Оскара" пришлось уменьшить масштабы церемонии. Основная часть проходила в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station. Кроме того, в этот раз треки номинантов в категории "Лучшая песня" были записаны заранее, а исполнители впервые не пели вживую.