Медиагруппа "Патриот" и Медиахолдинг PrimaMedia объявили о начале сотрудничества

Крупный региональный медиахолдинг PrimaMedia с обособленным представительством в Республике Корея стал новым информационным партнером Медиагруппы "Патриот".

Крупный региональный медиахолдинг PrimaMedia с обособленным представительством в Республике Корея стал новым информационным партнером Медиагруппы "Патриот".

В медиахолдинге есть коллектив настоящих профессионалов, которые активно работают не только на Дальнем Востоке, но и по всей территории России. Данный регион является ключом страны к тихоокеанскому региону, заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

"Дальний Восток — это совсем не окраина, а ключ страны к тихоокеанскому региону. Наши предки здесь сражались за интересы России, и, несмотря на сложности отношений с Японией, мы должны активно развивать российское влияние в информационном пространстве региона", — добавил он.

Медиахолдинг PrimaMedia, как и Медиагруппа «Патриот», развивается не только в пределах России. В 2019 году было принято решение об открытии обособленного филиала в Южной Корее. Кроме того, за последний год медиахолдинг открыл свои представительства на Камчатке и в Забайкальском крае.

"РИА ФАН — один из лидеров российского рынка СМИ, сотрудничество с которым открывает огромные возможности для медиахолдинга PrimaMedia. Мы получим возможность выхода на медиарынки новых регионов, где наш медиахолдинг еще не представлен", — отметил гендиректор PrimaMedia Виктор Суханов.

Издания Медиагруппы "Патриот", по его словам, получат возможность сегментировать и распространять свои публикации на регионы Дальневосточного федерального округа. Эта территория является ключевой с точки зрения происходящих здесь политических и экономических процессов, добавил Суханов.