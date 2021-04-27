Британцы восхитились «разрывающей на части» ракеты российской системой ПРО

Британское издание The Sun впечатлилось запуском новой противоракеты российской системы ПРО. Москва провела испытания нового оружия, способного «разрывать на части» космические ракеты, пишут журналисты.

Британское издание The Sun впечатлилось запуском новой противоракеты российской системы ПРО. Москва провела испытания нового оружия, способного «разрывать на части» космические ракеты, пишут журналисты.

Испытательные пуски на полигоне Сары-Шаган в Казахстане попали на видео. В «леденящем кровь» ролике показана работа комплекса, задача которого — противодействие баллистическим ракетам, достигающим целей через космическое пространство.

Разработанное в России вооружение обладает впечатляющими скоростными характеристиками, говорится в статье. Система способна разгоняться до трех километров в секунду и более. Испытанный боеприпас может передвигаться в четыре раза быстрее, чем пуля, выпущенная из автомата Калашникова.

Российский генерал-майора Сергей Грабчук рассказал, что серия тестовых запусков показала соответствие противоракеты заявленным характеристикам. Расчеты ПВО успешно справились с задачей, уничтожив тренировочную мишень с высокой точностью.