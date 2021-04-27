Актер Владимир Наумов поставил под сомнение правдивость слов Прокловой о домогательствах

Проклова в очередном выпуске программы "Секрет на миллион" заявила, что в начале карьеры ее домогался взрослый и всем известный актер. Наумов отреагировал на это высказывание.

Проклова в очередном выпуске программы "Секрет на миллион" заявила, что в начале карьеры ее домогался взрослый и всем известный актер. Наумов отреагировал на это высказывание.

Заслуженная артистка РСФСР в эфире федерального телеканала рассказала Лере Кудрявцевой, что в 15-летнем возрасте стала жертвой домогательств со стороны всем известного, но ныне покойного актера. Несмотря на то, что Елена Проклова прямо никого не обвиняла и имен не называла, фанаты сделали вывод, что речь идет об Олеге Табакове. С ним актриса снималась в фильме "Гори, гори, моя звезда".

Режиссер, актер Владимир Наумов отреагировал на высказывание Прокловой. Он считает, что сейчас 67-летняя знаменитость может рассказывать все, что угодно, так как ее слова никто не сможет подтвердить или опровергнуть.

"Жалко мне ее. Хорошая, красивая женщина. И вдруг вынесла все, начала рассказывать какие-то вещи, понимая, что никто ее слова не сможет опровергнуть. <...> Ко всему прочему, я ей абсолютно не верю. <...> Послала бы его, и все", — заявил в разговоре с "Московским комсомольцем" Наумов.

Режиссер фильма "Гори, гори, моя звезда" 88-летний Александр Митта вспылил, когда журналисты спросили его об истории, которую всем рассказала Проклова. Он отказался обсуждать домогательства, которые неизвестно кто и когда совершил.