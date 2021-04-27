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14:03   27 Апреля 2021
Политика

Власти Уфы сообщили о кадровых перестановках в мэрии

Власти Уфы сообщили о кадровых перестановках в мэрии

Мэр Уфы Сергей Греков объявил о кадровых перестановках в городском управлении на совещании 27 апреля, сообщают местные СМИ.

Бывший начальник управления лидера Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева заняла пост замглавы администрации Уфы по социальным вопросам. На новой должности она будет заниматься опекой, попечительством, образованием и культурой, уточняется в сообщении.

Ранее пост вице-мэра столицы Башкирии по соцвопросам занимала Алина Сулейманова. Она прекратила работу 15 апреля 2021 года.

Сергей Греков также сообщил, что с 27 апреля обязанности начальника контрольного управления мэрии стал выполнять Винер Алибаев, который занимал пост замглавы администрации города Учалы и Учалинского района по вопросам экономики.

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#уфа #башкортостан #ялчикаева

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