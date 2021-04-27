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13:59   27 Апреля 2021
Политика

Российского консула обязали покинуть Украину до конца апреля

Российского консула обязали покинуть Украину до конца апреля

Киев объявил российского консула в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В дипведомстве отметили, что такой шаг стал ответом на высылку украинского дипломата из России. Ранее Москва внесла сотрудника посольства Украины в список нежелательных лиц и обязала его покинуть территорию РФ.

В сообщении министерства Незалежной сказано, что российский консул должен уехать на родину до 30 апреля. Недавно из Украины уже выслали другого московского дипломата. Он вернулся в Россию 21 апреля.

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#украина #одесса #консул

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