13:59 27 Апреля 2021Политика
Российского консула обязали покинуть Украину до конца апреля
Киев объявил российского консула в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Киев объявил российского консула в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
В дипведомстве отметили, что такой шаг стал ответом на высылку украинского дипломата из России. Ранее Москва внесла сотрудника посольства Украины в список нежелательных лиц и обязала его покинуть территорию РФ.
В сообщении министерства Незалежной сказано, что российский консул должен уехать на родину до 30 апреля. Недавно из Украины уже выслали другого московского дипломата. Он вернулся в Россию 21 апреля.