Российского консула обязали покинуть Украину до конца апреля

Киев объявил российского консула в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Киев объявил российского консула в Одессе персоной нон грата. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В дипведомстве отметили, что такой шаг стал ответом на высылку украинского дипломата из России. Ранее Москва внесла сотрудника посольства Украины в список нежелательных лиц и обязала его покинуть территорию РФ.

В сообщении министерства Незалежной сказано, что российский консул должен уехать на родину до 30 апреля. Недавно из Украины уже выслали другого московского дипломата. Он вернулся в Россию 21 апреля.