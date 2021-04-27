Общественник рассказал о главном заблуждении при лечении онкобольных в России

Властям РФ необходимо пересмотреть подход к системе здравоохранения в целом, уверен общественник Александр Саверский.

Властям РФ необходимо пересмотреть подход к системе здравоохранения в целом, уверен общественник Александр Саверский.

Больницам России необходимо отказаться от рыночной психологии как можно скорее. Именно так можно помочь всем онкобольным пациентам, заявил президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. Он призвал здравоохранение начать выполнять 41 статью Конституции, которая заключается в оказании всем нуждающимся бесплатной медицинской помощи.

«В государственных муниципальных учреждениях здравоохранения помощь оказывается бесплатно. Нужно хотя бы убрать кассы. Отсюда рыночная психология и у врача, и у учреждения, и маркетинговые всякие штуки. Это онкологический маркетинговый ход", — рассказал он в пресс-центре НСН.

Не так давно иммунолог Владимир Болибок отметил, что злокачественные опухоли могут уничтожаться любыми инфекционными заболеваниями. Он пришел к выводу, что коронавирус может помочь в лечении рака, сообщает сайт 360tv.ru.