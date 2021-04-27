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13:50   27 Апреля 2021
Происшествия

Еврейская община выиграла суд у администрации Ростова

Еврейская община выиграла суд у администрации Ростова

Власти Ростова-на-Дону получили запрет на изменение расчетных коэффициентов за аренду земли под синагогой.

Арбитражный суд отверг требования администрации Ростова-на-Дону о повышении арендной платы за земельный участок под синагогой. Власти намеревались увеличить сумму, взимаемую с местной еврейской общины в связи с "изменениями экономической ситуации".

Договор об аренде сроком на 49 лет был заключен в 2000 году. Решение суда в том числе было основано на истечении срока исковой давности, который составляет три года.

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#суд #ростов #аренда #синагога #еврей

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