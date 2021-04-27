Еврейская община выиграла суд у администрации Ростова

Власти Ростова-на-Дону получили запрет на изменение расчетных коэффициентов за аренду земли под синагогой.

Власти Ростова-на-Дону получили запрет на изменение расчетных коэффициентов за аренду земли под синагогой.

Арбитражный суд отверг требования администрации Ростова-на-Дону о повышении арендной платы за земельный участок под синагогой. Власти намеревались увеличить сумму, взимаемую с местной еврейской общины в связи с "изменениями экономической ситуации".

Договор об аренде сроком на 49 лет был заключен в 2000 году. Решение суда в том числе было основано на истечении срока исковой давности, который составляет три года.