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13:46   27 Апреля 2021
Происшествия

Дело экс-мэра Пятигорска Травнева начали рассматривать в суде Ставрополья

Дело экс-мэра Пятигорска Травнева начали рассматривать в суде Ставрополья

Ленинский суд начал слушания по делу экс-мэра Пятигорска Льва Травнева, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Травнев незаконно выдавал муниципальные земли. Так, в 2013 году на участке, который выделила администрация Пятигорска, был построен автосалон. Отмечается, эта земля предназначалась для горно-санитарной охраны.

Задержание бывшего мэра произошло в апреле 2020 года. Следователи закончили расследование в феврале текущего года. Первое заседание было назначено на 16 апреля, но на него подсудимый не пришел. Сегодня начнется новое слушание.

Должность главы Пятигорска Лев Травнев занял в 2006 году, на этом посту он отработал до 2017 года. Затем его назначили полпредом губернатора Ставропольского края на Кавминводах.

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