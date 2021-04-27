Мосгорсуд наложил запрет определенных действий на ФБК и ФЗПГ

Ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности иноагентов ФБК и ФЗПГ до завершения дела об экстремизме было удовлетворено.

Ходатайство прокуратуры о приостановке деятельности иноагентов ФБК и ФЗПГ до завершения дела об экстремизме было удовлетворено.

Московский городской суд рассмотрел ходатайство истца о принятии мер предварительной защиты в отношении ФБК и ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), которые могут быть признаны экстремистскими организациями.

На данные структуры были наложены ограничительные меры в виде запрета определенных действий. Ранее аналогичное решение было вынесено в отношении движения "Штабы Навального" (структура, подконтрольная ФБК, признанного НКО, выполняющей функции иностранного агента), которое уже запустило процедуру самоликвидации, сообщал ФАН.