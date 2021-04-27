Рябков: РФ предложила США диалог по стратегической стабильности

Россия предложила Соединенным Штатам запустить диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина во время послания Федеральному собранию.

Россия предложила Соединенным Штатам запустить диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков во вторник, 27 апреля.

Также администрации президента США Джо Байдена было предложено обсудить создание среды бесконфликтного существования, добавил замглавы МИД на совещании, посвященном кризису системы контроля над вооружениями.

Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу обсудить вопросы, связанные со стратегическими вооружениями, с обеспечением глобальной стабильности.