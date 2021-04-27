Актер из "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе ушел из жизни в 85 лет

Грузинский актер Кахи Кавсадзе умер в Первой университетской клинике в Тбилиси. Причиной стали последствия коронавируса. Ему было 85 лет.

Грузинский актер Кахи Кавсадзе умер в Первой университетской клинике в Тбилиси. Причиной стали последствия коронавируса. Ему было 85 лет.

Знаменитый Абдулла из "Белого солнца пустыни" умер в больнице после тщетного лечения от двусторонней пневмонии, сообщает сайт 360tv.ru. В ноябре прошлого года у артиста и всей его семьи диагностировали коронавирус. Несмотря на усилия врачей, Кавсадзе находился в стабильно тяжелом состоянии, что и привело к кончине.

Кахи Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий артист Тбилисского академического театра имени Шато Руставели. Российский зритель знает его по роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни". Также актер сыграл в таких кинокартинах, как "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо". О его жизни снят документальный фильм "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!".