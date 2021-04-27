Хейтеры Сарданы Авксентьевой "оккупировали" Instagram журнала Vogue

Публикация модного журнала Vogue о бывшем мэре Якутска Сардане Авксентьевой спровоцировала бурю недовольства среди пользователей Сети.

Публикация модного журнала Vogue о бывшем мэре Якутска Сардане Авксентьевой спровоцировала бурю недовольства среди пользователей Сети.

После ухода с поста мэра Авксентьева заявила о намерении баллотироваться в Госдуму РФ. О желании участвовать в выборах бывший мэр сообщила корреспондентам Vogue. Издание позже опубликовало фотосессию политика в социальной сети Instagram.

Пользователи тут же "оккупировали" комментарии к публикации, обвиняя Авксентьеву в "предательстве" и оскорбляя ее. Вскоре Vogue пришлось публиковать еще один пост, в котором журнал изложил ситуацию с набегом хейтеров.

"Voguerussia разместил прекрасные фотографии бывшего мэра Якутска и написал о ней, какой она замечательный человек. Но тут набежали обманутые бывшим чудо-мэром якутяне и стали активно хейтить ее в комментариях", — написано в публикации, к которой были прикреплены скриншоты с бранью.

В комментариях под второй публикацией пользователи поддержали Авксентьеву и пожелали ей удачи на будущих выборах.

Сайт 360tv.ru информировал, что Сардана Авксентьева после ухода с должности назвала имя нового главы Якутска.