Мэр Ялты отдаст деньги с продажи своих украшений на благотворительность
Мэр Ялты Янина Павленко выставила на продажу украшения, из-за которых накануне получила шквал критики в соцсетях. Пользователи по фотографиям вычислили, что градоначальница носит комплекты французского бренда общей стоимостью 20 млн рублей.
Чиновница опровергла эту информацию, заявив, что реальная цена в десятки раз ниже. А сегодня в Facebook опубликовала объявление о продаже части «скандальной коллекции»: набора из ожерелья, серег и кольца за 2 млн рублей.
«Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За 2 млн! Торг уместен! Жду предложений в личку», – написала глава Ялты.
Вырученные деньги Павленко решила не оставлять себе, а пожертвовать их в местную коррекционную школу. По словам чиновницы, в учреждении она была совсем недавно и очень прониклась профессионализмом педагогов и талантами учеников.
«Вопросов, которые надо решать [в коррекционной школе] – целый ворох! Так что, мои дорогие друзья и ювелирные эксперты, с вас репост. Ищем покупателя-мецената», – иронизировала Павленко.
Объявление о продаже тут же начало разлетаться по соцсетям — за первые четыре часа репосты сделали почти 30 человек. А комментариев набралось около сотни. Большинство оценили благородный порыв и чувство юмора главы Ялты.
«Аплодирую стоя. Супер», – написала Ваша Наташа Донецкая.
«Достойно ответили) что скажут эксперты? Уверен при такой марже больше 500% будет очередь!», – поддержал Николай Вихляев.
«Ну и правильно, что продаёте. А вообще пост поднял настроение», – отметила Айя Антонюк.
В комментариях Павленко добавила, что цели продать бусы у нее нет, а вот помочь школе — есть, поэтому средства она будет искать в любом случае.