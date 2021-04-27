Мэр Ялты отдаст деньги с продажи своих украшений на благотворительность

Пользователи соцсетей раскритиковали градоначальницу за роскошный ювелирный комплект, который, по их оценкам стоит около 20 млн рублей.

Мэр Ялты Янина Павленко выставила на продажу украшения, из-за которых накануне получила шквал критики в соцсетях. Пользователи по фотографиям вычислили, что градоначальница носит комплекты французского бренда общей стоимостью 20 млн рублей.

Чиновница опровергла эту информацию, заявив, что реальная цена в десятки раз ниже. А сегодня в Facebook опубликовала объявление о продаже части «скандальной коллекции»: набора из ожерелья, серег и кольца за 2 млн рублей.

«Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За 2 млн! Торг уместен! Жду предложений в личку», – написала глава Ялты.

Вырученные деньги Павленко решила не оставлять себе, а пожертвовать их в местную коррекционную школу. По словам чиновницы, в учреждении она была совсем недавно и очень прониклась профессионализмом педагогов и талантами учеников.

«Вопросов, которые надо решать [в коррекционной школе] – целый ворох! Так что, мои дорогие друзья и ювелирные эксперты, с вас репост. Ищем покупателя-мецената», – иронизировала Павленко.

Объявление о продаже тут же начало разлетаться по соцсетям — за первые четыре часа репосты сделали почти 30 человек. А комментариев набралось около сотни. Большинство оценили благородный порыв и чувство юмора главы Ялты.

«Аплодирую стоя. Супер», – написала Ваша Наташа Донецкая.

«Достойно ответили) что скажут эксперты? Уверен при такой марже больше 500% будет очередь!», – поддержал Николай Вихляев.

«Ну и правильно, что продаёте. А вообще пост поднял настроение», – отметила Айя Антонюк.

В комментариях Павленко добавила, что цели продать бусы у нее нет, а вот помочь школе — есть, поэтому средства она будет искать в любом случае.