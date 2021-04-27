Власти Китая запретили местным СМИ разглашать новость о победе Хлои Чжао на "Оскаре-2021"

В китайской прессе и социальных сетях удаляются все сообщения, связанные с победой режиссера Хлои Чжао с ее фильмом "Земля кочевников" на "Оскаре-2021".

В китайской прессе и социальных сетях удаляются все сообщения, связанные с победой режиссера Хлои Чжао с ее фильмом "Земля кочевников" на "Оскаре-2021".

Кинолента "Земля кочевников" собрала на 93-й церемонии вручения премии "Оскар" три статуэтки. Одну из наград получила Хлоя Чжао за лучшую режиссерскую работу, став первой в истории китаянкой, выигравшей эту номинацию.

Хлоя Чжао родилась в Китае, затем переехала в США. Режиссер публично выступала с критикой своей родины. Из-за этого власти страны запретили местным СМИ разглашать новость о ее победе на "Оскаре-2021". Об этом распорядился отдел пропаганды Компартии КНР.

В социальных сетях и на новостных порталах удаляются все сообщения, в которых говорится о Хлое Чжао, завоевавшей заветную статуэтку. Центральное телевидение страны не выпускает материалы по этому поводу, сообщает WSJ.