Экс-губернатор Пермского края продал один из старейших ТЦ в регионе

Подконтрольная бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову группа компаний "ЭКС" продала здание ЦУМа, сообщили журналисты со ссылкой на собственные источники.

Подконтрольная бывшему губернатору Пермского края Олегу Чиркунову группа компаний "ЭКС" продала здание ЦУМа, сообщили журналисты со ссылкой на собственные источники.

Коммерческий объект приобрел совладелец ТЦ "Айсберг" и "Айсберг-Модерн" Александр Кириленко. Сумма сделки могла составить от 400 до 450 млн рублей. Новый собственник не планирует менять профиль здания. При этом эксперты считают, что ЦУМ требует реконструкции, так как он устарел и может не выдержать конкуренции с более современными ТЦ, сообщили источники издания "Коммерсантъ-Прикамье".

Сделка купли-продажи недвижимости состоялась на прошлой неделе. Здание общей площадью 12,7 тыс. квадратных метров находится на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта. Объект продавался с 2013 года, тогда за него хотели выручить 1 миллиард рублей.

Рост цен на вторичное жилье в РФ замедлился, сообщили риелторы. На данный момент рынок недвижимости восстанавливается. Эксперты не ждут роста стоимости на жилье в ближайшие месяцы из-за большого объема предложений, говорится на сайте 360tv.ru.