Волгоградские депутаты обсудят проведение референдума по смене часового пояса

Депутаты Волгоградской областной думы изучат вопрос о новом референдуме по смене часового пояса в регионе.

Депутаты Волгоградской областной думы изучат вопрос о новом референдуме по смене часового пояса в регионе.

Некоторые волгоградцы подготовили ходатайство в региональный избирком о регистрации их инициативной группы для проведения референдума. Местным парламентариям предстоит принять решение, соответствует ли формулировка вопроса требованиям законодательства.

В состав инициативной группы входят 24 человека. Они предлагают ввести в Волгограде местное время, которое действовало с 2018 по 2020 годы. Однако год назад состоялся референдум, в ходе которого было принято решение о возвращении региона к часовому поясу по Москве.

Волгоград — одно из популярных туристических направлений среди россиян с детьми, мечтающих о культурном отдыхе, следует из публикации на сайте 360tv.ru. К тому же соотечественники предпочитают ездить в Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж и Петрозаводск.