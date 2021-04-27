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13:02   27 Апреля 2021
Весь мир

Джастин Бибер оскорбил афроамериканцев новой прической

Джастин Бибер оскорбил афроамериканцев новой прической

Популярный канадский певец Джастин Бибер оскорбил обладателей темного цвета кожи. Поп-исполнитель решил похвастаться новой прической и выложил в свой Instagram фотографию с дредами. Комментаторы в социальных сетях тут же принялись критиковать Бибера за «культурную апроприацию» — присвоение себе элементов культуры негроидной расы.

«Если бы Джастин Бибер снова стал таким "горячим", как в 2017 году, мы могли бы смогли еще раз не заметить его культурное присвоение. Но он больше не "горяч". Поэтому, к сожалению, он должен понять, что мы больше не будем терпеть его культурную апроприацию», — написала в Twitter dullspiderwebs.

Некоторые пользователи попытались связать новую прическу Джастина Бибера с тайными желаниями его супруги, модели Хейли Болдуин. По мнению комментаторов, «Хейли всегда хотела чернокожего мужа», поэтому певец решил заплести себе дреды. Поп-исполнителя из Канады также попросили «не оскорблять чужую расу» своим внешним видом.

Фотография Бибера в Instargam собрала уже более двух с половиной миллионов лайков.

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#афроамериканцы #джастин бибер #прическа

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