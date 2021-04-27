Джастин Бибер оскорбил афроамериканцев новой прической

Борцы за равноправие не оценили заплетенные дреды на голове канадского поп-певца.

Популярный канадский певец Джастин Бибер оскорбил обладателей темного цвета кожи. Поп-исполнитель решил похвастаться новой прической и выложил в свой Instagram фотографию с дредами. Комментаторы в социальных сетях тут же принялись критиковать Бибера за «культурную апроприацию» — присвоение себе элементов культуры негроидной расы.

«Если бы Джастин Бибер снова стал таким "горячим", как в 2017 году, мы могли бы смогли еще раз не заметить его культурное присвоение. Но он больше не "горяч". Поэтому, к сожалению, он должен понять, что мы больше не будем терпеть его культурную апроприацию», — написала в Twitter dullspiderwebs.

Maybe if Justin Bieber went back to being pre-2017 hot again we could let his cultural appropriation slide just ONE more time... but he ain’t hot any more... so unfortunately he has to understand that his appropriation will no longer be tolerated @justinbieber pic.twitter.com/rcs9bwLAAc — j (@dullspiderwebs) April 25, 2021

Некоторые пользователи попытались связать новую прическу Джастина Бибера с тайными желаниями его супруги, модели Хейли Болдуин. По мнению комментаторов, «Хейли всегда хотела чернокожего мужа», поэтому певец решил заплести себе дреды. Поп-исполнителя из Канады также попросили «не оскорблять чужую расу» своим внешним видом.

Фотография Бибера в Instargam собрала уже более двух с половиной миллионов лайков.