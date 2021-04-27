Чиновница в Хабаровске пойдет под суд за незаконные поездки детей за границу

Бывшая начальница управления образования городской администрации предстанет перед судом в Хабаровске. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Бывшая начальница управления образования городской администрации предстанет перед судом в Хабаровске. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, обвиняемая организовывала незаконные поездки за рубеж для детей своих знакомых за счет местного бюджета.

Так, в 2017 году она поручила своим коллегам включить несовершеннолетнего в состав детской делегации, которая направлялась в Японию. При этом ребенок не принимал участия в экологической экспедиции, зато другого школьника исключили из списка, несмотря на то, что он заслужил право на поездку.

Еще через год она организовала поездку еще одного ребенка своих знакомых. На этот раз школьник отправился в летний лагерь Харбина (КНР) за якобы победу в акции "Мы вместе!". Однако подросток на самом деле даже не участвовал в мероприятии. Чиновнице грозит до 4 лет тюрьмы.