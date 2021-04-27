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12:53   27 Апреля 2021
Шоу-бизнес

Блогер Лена Миро рассказала, как Елену Проклову "мочат женщины" за откровения на НТВ

Блогер Лена Миро рассказала, как Елену Проклову "мочат женщины" за откровения на НТВ

Знаменитый блогер Лена Миро встала на защиту актрисы Елены Прокловой, на которую все накинулись из-за ее слов о домогательствах известного режиссера.

Артистка рассказала, что стала жертвой харассмента. По ее словам, известный актер и режиссер соблазнял ее в 15-летнем возрасте и склонял к интиму. Проклова не стала называть имен, но публика додумала все сама и решила, что речь идет о культовом актере Олеге Табакове. Коллеги актрисы разносят ее за эти слова. Например, Наталья Гвоздикова заявила, что Прокловой нужно было подумать, что своими словами она ранит родственников покойного режиссера.

"Она говорила и не думала о том, что ранит сердца тех же жен, детей, тех же внуков", — прокомментировала ее слова актриса.

Миро встала на защиту Прокловой. Она предложила представить ситуацию, в которой слова актрисы являются правдой. Блогер была возмущена тем, что жертву харассмента просят подумать о близких своего обидчика.

"Допустим, она признается в страшном, а ей в ответ ее же коллега — ты, дрянь такая, совершенно не думаешь, что ранишь близких того, кто тебя обижал! То есть, когда ранят жертву — это окей. Когда жертва открыла рот — ах же ж ты дрянь! Ранишь!" — возмутилась Миро в "Живом Журнале".

Она привела слова других актрис и была в шоке от того, как "женщины мочат" Проклову за ее откровения. Блогер подчеркнула, что стыдить жертву харассмента за ее смелость рассказать об этой ситуации является полным бредом.

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#табаков #миро #Проклова

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