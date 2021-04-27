Блогер Лена Миро рассказала, как Елену Проклову "мочат женщины" за откровения на НТВ

Знаменитый блогер Лена Миро встала на защиту актрисы Елены Прокловой, на которую все накинулись из-за ее слов о домогательствах известного режиссера.

Знаменитый блогер Лена Миро встала на защиту актрисы Елены Прокловой, на которую все накинулись из-за ее слов о домогательствах известного режиссера.

Артистка рассказала, что стала жертвой харассмента. По ее словам, известный актер и режиссер соблазнял ее в 15-летнем возрасте и склонял к интиму. Проклова не стала называть имен, но публика додумала все сама и решила, что речь идет о культовом актере Олеге Табакове. Коллеги актрисы разносят ее за эти слова. Например, Наталья Гвоздикова заявила, что Прокловой нужно было подумать, что своими словами она ранит родственников покойного режиссера.

"Она говорила и не думала о том, что ранит сердца тех же жен, детей, тех же внуков", — прокомментировала ее слова актриса.

Миро встала на защиту Прокловой. Она предложила представить ситуацию, в которой слова актрисы являются правдой. Блогер была возмущена тем, что жертву харассмента просят подумать о близких своего обидчика.

"Допустим, она признается в страшном, а ей в ответ ее же коллега — ты, дрянь такая, совершенно не думаешь, что ранишь близких того, кто тебя обижал! То есть, когда ранят жертву — это окей. Когда жертва открыла рот — ах же ж ты дрянь! Ранишь!" — возмутилась Миро в "Живом Журнале".

Она привела слова других актрис и была в шоке от того, как "женщины мочат" Проклову за ее откровения. Блогер подчеркнула, что стыдить жертву харассмента за ее смелость рассказать об этой ситуации является полным бредом.