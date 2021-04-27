Сумку с расчлененным трупом женщины достали из водоема в Ленобласти

Части тела женщины, которую объявили без вести пропавшей, нашли в сумке на дне водоема в Кировском районе. Главным подозреваемым стал супруг погибшей.

Части тела женщины, которую объявили без вести пропавшей, нашли в сумке на дне водоема в Кировском районе. Главным подозреваемым стал супруг погибшей.

Правоохранители обнаружили сумку с останками женщины, которая пропала 5 мая 2017 года. Выяснилось, что знакомые ее мужа видели, как он выносил с территории участка дорожную сумку, сообщает Федеральное агентство новостей.

После этого полицейские тщательно исследовали водоем и нашли сброшенную сумку. В ней лежали останки погибшей, пила и нож. После этого стало известно, что подозреваемый в убийстве переехал в Ростовскую область. В отношении его возбудили уголовное дело, сейчас он находится под арестом — его задержали по другому делу об убийстве.