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12:49   27 Апреля 2021
Политика

Разведка США может обнародовать секретные данные о России и Китае

Разведка США может обнародовать секретные данные о России и Китае

Структуры разведки США могут рассекретить часть данных по России и Китаю, говорится в сообщениях СМИ.

Решение было связано с обращением глав 11-ти объединенных и специальных командований ВС Соединенных Штатов. Разведывательные службы сообщили о том, что в 2020 году девять американских генералов настойчиво запрашивали выдать больше информации о якобы "пагубном поведении" РФ и КНР. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

В Вашингтоне считают, что только обнародование данных позволит эффективно действовать против "конкурентов США в XXI веке". Однако ведение информационной войны против России и Китая дается Западу с трудом из-за строгих правил секретности. В итоге союзные США страны нередко остаются без необходимых данных.

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#сша #разведка #китай

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