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12:47   27 Апреля 2021
Общество

Мэр Новосибирска призвал сибиряков "смириться" со смогом над городом

Мэр Новосибирска призвал сибиряков "смириться" со смогом над городом

Смог в Новосибирске может быть связано с лесными пожарами, заявил мэр города Анатолий Локоть.

В самом Новосибирске сейчас нет зон, из-за которых могло бы произойти накопление вредных веществ. Сильных выбросов тоже не происходит, отметил Локоть. Мэр предположил, что причиной смога могут быть пожары в сельской местности и лесах неподалеку от региона.

Еще одним фактором появления смога могла стать безветренная погода, которая установилась в городе. До 20:00 27 апреля в Новосибирске объявлен режим "черного неба". Мэр города предложил новосибирцам "смириться" со сложившейся ситуацией и ждать улучшения обстановки.

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#новосибирск #смог #локоть

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