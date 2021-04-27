Мэр Новосибирска призвал сибиряков "смириться" со смогом над городом

Смог в Новосибирске может быть связано с лесными пожарами, заявил мэр города Анатолий Локоть.

Смог в Новосибирске может быть связано с лесными пожарами, заявил мэр города Анатолий Локоть.

В самом Новосибирске сейчас нет зон, из-за которых могло бы произойти накопление вредных веществ. Сильных выбросов тоже не происходит, отметил Локоть. Мэр предположил, что причиной смога могут быть пожары в сельской местности и лесах неподалеку от региона.

Еще одним фактором появления смога могла стать безветренная погода, которая установилась в городе. До 20:00 27 апреля в Новосибирске объявлен режим "черного неба". Мэр города предложил новосибирцам "смириться" со сложившейся ситуацией и ждать улучшения обстановки.