Дзюдоист Носов намерен стать преемником Путина

Бронзовый призер Олимпиады в Афинах, дзюдоист Дмитрий Носов планирует участвовать в президентских выборах 2024 года. О своих амбициях он рассказал журналистам.

Бронзовый призер Олимпиады в Афинах, дзюдоист Дмитрий Носов планирует участвовать в президентских выборах 2024 года. О своих амбициях он рассказал журналистам.

Возможный преемник российского президента Владимира Путина родился в Забайкальском крае. В 2011 году Носов был избран в Государственную думу РФ по списку ЛДПР от Красноярского края, пишет "Чита.Ру".

"Для меня это не какая-то цель прям — стать президентом. Почему я вообще пошел в политику? Это ресурс, чтобы я мог больше сделать", — сказал претендент на высший руководящий пост страны.

Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ранее заявил о намерении стать депутатом Госдумы РФ, сообщает сайт 360tv.ru.