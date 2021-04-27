Вассерман объяснил, почему Зеленский примет все условия Путина о встрече

Если личная встреча президентов России и Украины все-таки состоится, это произойдет на условиях Владимира Путина, а не Владимира Зеленского.

Если личная встреча президентов России и Украины все-таки состоится, это произойдет на условиях Владимира Путина, а не Владимира Зеленского.

Уверенность в этом высказал известный российский публицист, аналитик и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским коллегой и о том, что Владимир Путин якобы уже подтвердил подготовку двусторонней встречи.

По мнению Вассермана, Владимир Путин точно не станет проводить встречу на условиях Зеленского.

«Путин вполне четко сказал Зеленскому, что в Донбассе с ним не встретится, что по поводу Донбасса Зеленский должен вести переговоры непосредственно с руководителями народных республик Донбасса, а по вопросам двусторонних отношений Путин готов с ним встретиться в Москве», — напомнил эксперт, слова которого приводит телеканал «Царьград».

Поэтому, уверен он, если украинский президент попытается все же устроить встречу с российским лидером на тему Донбасса, такая встреча просто не состоится. А если Зеленский согласует встречу с Путиным по другой тематике, но в ходе переговоров попытается завести речь о Донбассе, российский лидер просто не поддержит этот разговор, предположил Вассерман.

Также аналитик добавил, что Владимир Путин вряд ли согласится поехать на встречу с Зеленским куда-нибудь в другую страну, даже для обсуждения российско-украинской повестки.

«Так что, либо Зеленский согласится на условия Путина, либо разговора содержательного просто не будет», — заключил политический консультант.

Напомним, н6а прошлой неделе украинский президент записал видеообращение к Владимиру Путину, пригласив его провести переговоры по Донбассу непосредственно в этом регионе. В ответ, президент РФ напомнил Зеленскому, что вопросы мирного урегулирования в Донбассе ему надо обсуждать с руководство Луганской и Донецкой народных республик. При этом Владимир Путин добавил, что, если Зеленский готов провести двусторонние переговоры по вопросам российско-украинских отношений, это можно сделать в Москве.