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12:34   27 Апреля 2021
Политика

Песков обозначил тему возможной встречи президентов России и Украины

Песков обозначил тему возможной встречи президентов России и Украины

Президент РФ Владимир Путин на предполагаемой встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским намерен обсуждать только одну тему, сообщили в Кремле.

Москва и Киев находятся в постоянном контакте по вопросу организации возможных переговоров на высшем уровне, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он обозначил тему вероятного диалога в ходе брифинга.

"Путин абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога. Он может касаться только проблематики двусторонних отношений", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что украинская сторона пока не предлагала конкретные площадки для проведения мероприятия.

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#украина #песков #зеленский

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