Песков обозначил тему возможной встречи президентов России и Украины

Президент РФ Владимир Путин на предполагаемой встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским намерен обсуждать только одну тему, сообщили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин на предполагаемой встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским намерен обсуждать только одну тему, сообщили в Кремле.

Москва и Киев находятся в постоянном контакте по вопросу организации возможных переговоров на высшем уровне, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он обозначил тему вероятного диалога в ходе брифинга.

"Путин абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога. Он может касаться только проблематики двусторонних отношений", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что украинская сторона пока не предлагала конкретные площадки для проведения мероприятия.