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12:25   27 Апреля 2021
Политика

Путин обсудит с Бегловым вопросы развития Петербурга

Путин обсудит с Бегловым вопросы развития Петербурга

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер обсудит с Бегловым социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга, отметил Песков.

"Это второй по величине город Российской Федерации, огромный конгломерат, поэтому все текущие вопросы социально-экономического развития Санкт-Петербурга будут на повестке дня на встрече с губернатором Бегловым", — уточняется в сообщении.

Ранее в Кремле рассказали, что президент России находится в двухдневной рабочей поездке в Санкт-Петербурге. В ходе визита запланированы выступление на заседании Совета законодательства, осмотр нового здания станции скорой медицинской помощи в городе Пушкин и передача уникальных экспонатов Государственному Эрмитажу.

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#путин #петербург #беглов

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