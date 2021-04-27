Самолет экстренно посадили в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Лайнер компании S7 Airlines приземлился в Иркутской области из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров.

Лайнер компании S7 Airlines приземлился в Иркутской области из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров.

На борту самолета, который направлялся в Новосибирск, одному их пассажиров стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке на запасном аэродроме в Братске.

После приземления мужчину сразу передали медикам. После этого лайнер продолжил движение по маршруту. Сейчас самолет уже находится в Новосибирске.