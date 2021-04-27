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12:25   27 Апреля 2021
Происшествия

Самолет экстренно посадили в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет экстренно посадили в Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Лайнер компании S7 Airlines приземлился в Иркутской области из-за подозрения на инсульт у одного из пассажиров.

На борту самолета, который направлялся в Новосибирск, одному их пассажиров стало плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке на запасном аэродроме в Братске.

После приземления мужчину сразу передали медикам. После этого лайнер продолжил движение по маршруту. Сейчас самолет уже находится в Новосибирске.

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