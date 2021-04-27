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12:23   27 Апреля 2021
Политика

Губернатор Бурятии и вице-премьер Абрамченко обсудили свалки и Байкал

Губернатор Бурятии и вице-премьер Абрамченко обсудили свалки и Байкал

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко посетила Бурятию с рабочим визитом, сообщил губернатор региона Алексей Цыденов в социальных сетях.

В рамках встречи Цыденов и Абрамченко обсудили проблему ликвидации свалок и организации новых полигонов в регионе. Также затронули вопрос особенностей земельного права на территории вокруг озера Байкал. В контексте охраны природы также обсуждался вопрос выделения федеральных средств на строительство новых очистных сооружений в регионе.

"Президент РФ дал поручение о выделении 14 миллиардов рублей на строительство у нас 21 очистных!" — заявил Цыденов.

По завершении встречи губернатор пригласил вице-премьера приехать в Улан-Удэ с визитом снова, на этот раз летом. Абрамченко предварительно дала согласие. Летом в столице Бурятии пройдет заседание межведомственной рабочей группы по вопросу о защите озера Байкал.

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#экология #байкал #свалки #цыденов #абрамченко

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