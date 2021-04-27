Власти Поморья приступили к выполнению кадровых поручений Путина

Глава Архангельской области Александр Цыбульский поручил руководству местных органов власти провести работу по выявлению ключевых направлений кадрового дефицита в регионе.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский поручил руководству местных органов власти провести работу по выявлению ключевых направлений кадрового дефицита в регионе.

Власти области уже начали масштабную работу по формированию новой кадровой стратегии, говорится в сообщении пресс-службы местного правительства. Это связано с заявлением президента России Владимира Путина о важности повышения кадрового потенциала в России. Цыбульский рассказал, что уже обсудил указанный вопрос с главами отраслевых ведомств Поморья.

По словам губернатора, после оценки кадрового дефицита последует работа по подготовке квалифицированных специалистов. Для этого Путин и предоставил университетам регионов больше бюджетных мест, напомнил Цыбульский.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что мэр одного из городов в Архангельской области устроил танцевальное выступление с сотрудниками.