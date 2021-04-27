Приморский пенсионер расстрелял подростков из пневматического ружья

Мужчина в ходе конфликта с группой школьников устроил стрельбу из пневматического оружия. В итоге одного из них госпитализировали с тяжелым ранением.

Мужчина в ходе конфликта с группой школьников устроил стрельбу из пневматического оружия. В итоге одного из них госпитализировали с тяжелым ранением.

Следователи установили, что инцидент произошел 25 апреля на Юбилейной улице в поселке городского типа Новошахтинский. Подозреваемый начал ругаться с подростками из-за того, что те кидали камни в забор его придомовой территории.

Тогда 60-летний мужчина взял пневматическое ружье и выстрелил в сторону детей. В результате 13-летний подросток получил ранение грудной клетки и живота.

СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью". Приморца задержали, сейчас решается вопрос об его аресте.