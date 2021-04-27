Кремль заявил об авральном производстве "Спутника V" из-за мирового интереса к вакцине

Мировое сообщество проявляет повышенный интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V", рассказали в Кремле.

Мировое сообщество проявляет повышенный интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V", рассказали в Кремле.

Сейчас производство "Спутника V" в РФ ведется в авральном режиме из-за популярности препарата, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также максимум работ проводится для налаживания выпуска препарата за рубежом.

"Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме", — подчеркнул он.

"Спутник V" является первой зарегистрированной в мире вакциной против коронавирусной инфекции. Сейчас она одобрена для применения в 60 государствах. Эффективность препарата оценивается в 97,6%.