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12:14   27 Апреля 2021
Общество

Кремль заявил об авральном производстве "Спутника V" из-за мирового интереса к вакцине

Кремль заявил об авральном производстве "Спутника V" из-за мирового интереса к вакцине

Мировое сообщество проявляет повышенный интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V", рассказали в Кремле.

Сейчас производство "Спутника V" в РФ ведется в авральном режиме из-за популярности препарата, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также максимум работ проводится для налаживания выпуска препарата за рубежом.

"Спрос в мире очень большой, и поэтому сейчас все, кто имеет отношение к производству, работают, конечно, в авральном режиме", — подчеркнул он.

"Спутник V" является первой зарегистрированной в мире вакциной против коронавирусной инфекции. Сейчас она одобрена для применения в 60 государствах. Эффективность препарата оценивается в 97,6%.

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#кремль #коронавирус #Спутник V

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