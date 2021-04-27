Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и впредь будет делать все, что сочтет нужным для обеспечения безопасности своих границ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и впредь будет делать все, что сочтет нужным для обеспечения безопасности своих границ.

По словам Шойгу, в последнее время повышенное внимание к перемещению войск ВС России начинает раздражать.

"То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", – отметил глава Минобороны РФ в ходе заседания Совета министров обороны государств – участников ОДКБ в Душанбе.

Шойгу также подчеркнул, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и согласно собственным планам без какого-либо внешнего воздействия.