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12:04   27 Апреля 2021
Политика

Претендент на пост канцлера ФРГ хочет лишить "СП-2" политической поддержки

Претендент на пост канцлера ФРГ хочет лишить "СП-2" политической поддержки

Российско-немецкий проект "Северный поток — 2" должен потерять политическую поддержку. Такой точки зрения придерживается претендент на пост канцлера ФРГ Анналена Баербок.

Последние социологические опросы свидетельствуют, что популярность Баербок превысила рейтинги кандидатов от партий правящей в Германии коалиции. Возможная преемница немецкого канцлера Ангелы Меркель дала интервью одному из местных изданий, в котором затронула тему России.

"Я бы уже давно лишила "Северный поток — 2" политической поддержки", — отметила политик.

Проект "СП-2" предполагает строительство газопровода от побережья РФ до Германии. Работы по укладке труб проводятся в Балтийском море.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет связать объемы газа в "СП-2" с действиями Москвы, сообщал сайт 360tv.ru.

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#германия #Северный поток — 2 #баербок

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