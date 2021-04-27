11:59 27 Апреля 2021Происшествия
Полиция Бали разыскивает российских порноактеров за съемки на священном вулкане
Видеоролик, выложенный на сайте для взрослых, стал поводом для разбирательств с участием индонезийской полиции.
Видеоролик, выложенный на сайте для взрослых, стал поводом для разбирательств с участием индонезийской полиции.
Эротическое видео, снятое российской парой на вершине священного вулкана Батур, вызвало возмущения у жителей острова Бали. Данный ролик был опубликован на одном из порнографических сайтов.
Индонезийская полиция занялась поиском актеров, однако вероятность успеха мала, поскольку видео попало в Сеть больше года назад. Вероятно, разыскиваемыми лицами является пара из Ярославской области.
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