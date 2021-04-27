Полиция Бали разыскивает российских порноактеров за съемки на священном вулкане

Видеоролик, выложенный на сайте для взрослых, стал поводом для разбирательств с участием индонезийской полиции.

Видеоролик, выложенный на сайте для взрослых, стал поводом для разбирательств с участием индонезийской полиции.

Эротическое видео, снятое российской парой на вершине священного вулкана Батур, вызвало возмущения у жителей острова Бали. Данный ролик был опубликован на одном из порнографических сайтов.

Индонезийская полиция занялась поиском актеров, однако вероятность успеха мала, поскольку видео попало в Сеть больше года назад. Вероятно, разыскиваемыми лицами является пара из Ярославской области.

Ранее ФАН писал о женщине-сектантке из Москвы, задержанной за изготовление детского порно.