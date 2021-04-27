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11:59   27 Апреля 2021
Происшествия

Полиция Бали разыскивает российских порноактеров за съемки на священном вулкане

Полиция Бали разыскивает российских порноактеров за съемки на священном вулкане

Видеоролик, выложенный на сайте для взрослых, стал поводом для разбирательств с участием индонезийской полиции.

Эротическое видео, снятое российской парой на вершине священного вулкана Батур, вызвало возмущения у жителей острова Бали. Данный ролик был опубликован на одном из порнографических сайтов.

Индонезийская полиция занялась поиском актеров, однако вероятность успеха мала, поскольку видео попало в Сеть больше года назад. Вероятно, разыскиваемыми лицами является пара из Ярославской области.

Ранее ФАН писал о женщине-сектантке из Москвы, задержанной за изготовление детского порно.

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