11:58 27 Апреля 2021Происшествия
Экс-редактора газеты в Новгороде осудили за изнасилование журналистки
Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего редактора газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о сексуальном насилии над сотрудницей.
Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего редактора газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о сексуальном насилии над сотрудницей.
Боголюбова признали виновным по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), рассказал РИА Новости пресс-секретарь.
В октябре 2019 года к следователям с заявлением о насилии со стороны редактора обратилась корреспондент издания "Новгород". С ее слов, преступление произошло во время празднования вручения наград регионального конкурса. Мужчине предъявили обвинение.
В декабре прошлого года заявление Михаила Боголюбова об увольнении с поста редактора газеты "Новгород" удовлетворили в думе Великого Новгорода.