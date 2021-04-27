Экс-редактора газеты в Новгороде осудили за изнасилование журналистки

Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего редактора газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о сексуальном насилии над сотрудницей.

Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего редактора газеты "Новгород" Михаила Боголюбова по делу о сексуальном насилии над сотрудницей.

Боголюбова признали виновным по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), рассказал РИА Новости пресс-секретарь.

В октябре 2019 года к следователям с заявлением о насилии со стороны редактора обратилась корреспондент издания "Новгород". С ее слов, преступление произошло во время празднования вручения наград регионального конкурса. Мужчине предъявили обвинение.

В декабре прошлого года заявление Михаила Боголюбова об увольнении с поста редактора газеты "Новгород" удовлетворили в думе Великого Новгорода.