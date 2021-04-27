Лидер петербургского отделения Партии Роста Швец выдвигается на выборы в ЗакС

Лидер отделения Партии Роста в Петербурге Павел Швец выдвигается на выборы в Заксобрание. О желании побороться за мандат депутата он написал в соцсетях. Выдвигаться политик планирует по 22 одномандатному округу.

Лидер отделения Партии Роста в Петербурге Павел Швец выдвигается на выборы в Заксобрание. О желании побороться за мандат депутата он написал в соцсетях. Выдвигаться политик планирует по 22 одномандатному округу.

«Это единственный избирательный округ, который полностью находится на территории Купчино, где я родился и вырос. 9 лет я занимаюсь здесь общественной деятельностью, а теперь и работаю - главой муниципального образования № 72», — сказал Швец.

Политик добавил, что по «думскому» 217 округу в предстоящей предвыборной гонке он собирается помогать своей сподвижнице Оксане Дмитриевой избраться в федеральный парламент. Сейчас она возглавляет фракцию Партии Роста в Заксобрании.