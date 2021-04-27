Урсула фон дер Ляйен рассказала о своих чувствах на диване Эрдогана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась впечатлениями от переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где ей не хватило стула в зале заседаний.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поделилась впечатлениями от переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где ей не хватило стула в зале заседаний.

Речь идет о встрече турецкого лидера с Ляйен и руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась в Анкаре 6 апреля. На снимках с мероприятия видно, что организаторы предусмотрели только два стула на фоне флагов. Главе ЕК пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, хотя тот занимает более низкий ранг по дипломатическому протоколу.

"Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка", — рассказала Ляйен.

Мишель, который на встрече занял один из стульев, объяснил, почему не уступил место главе Еврокомиссии. По его словам, он опасался спровоцировать конфликт, который мог бы иметь более серьезные последствия.

Ляйен ранее заверила, что инцидент со стульями больше не повторится, сообщает сайт 360tv.ru.