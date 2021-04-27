Россия за день. Главное: преемник Путина, якутский гнев и извечный волгоградский вопрос

Жители Якутска обвинили бывшего мэра в предательстве, в Волгограде вновь разгорелась борьба за смену часового пояса, а в Забайкалье появился новый кандидат в президенты.

Республика Саха. Якуты обиделись на бывшего мэра региональной столицы Сардану Авксентьеву. После известия о том, что экс-глава Якутска ушла с поста, чтобы баллотироваться в Госдуму, жители республики обрушили на нее шквал критики в соцсетях, обвинив в предательстве.

Брянская область. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Владимир Оборотов ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал пост с 2018 года и сложил полномочия в связи с проблемами со здоровьем.

Новосибирская область. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал жителей смириться со смогом в городе и подождать улучшения погоды. Ранее местный гидрометцентр ввел режим «черного неба». По словам градоначальника, дым пришел из сельских местностей, где могут гореть леса.

Ростовская область. Еврейская община выиграла суд против мэрии Ростова-на-Дону. Причиной разбирательств стала земля, которую городская администрация сдала в аренду под синагогу на 49 лет. Накануне власти потребовали увеличить размер платы, но по закону менять договор оказалось нельзя.

Хабаровский край. Экс-начальник управления образования Хабаровской мэрии Ольга Тен пойдет под суд за то, что на бюджетные средства отправляла в поездки за границу детей своих знакомых. Ущерб оценивается в 88 тысяч рублей, а чиновнице грозит до 4 лет лишения свободы.

Саратовская область. До 2030 года в Саратовской агломерации планируют существенно повысить уровень жизни: создать новые рабочие места, увеличить зарплаты, развить образование, культуру и туризм. Об этом на заседании Градостроительного совета заявил губернатор Валерий Радаев.

Челябинская область. Прокуратура требует увеличить срок экс-главе управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, которого неделю назад приговорили к восьми годам колонии за взятку в 1,3 млн рублей. Также обвинитель попросил дополнить наказание штрафом в размере 75 млн рублей.

Волгоградская область. Активисты из Волгограда добились рассмотрения предложения в областной Думе о проведении народного голосования по вопросу смены часового пояса в регионе. Депутаты оценят законность формулировок и примут решение о назначении даты референдума.

Забайкальский край. Уроженец Забайкалья, дзюдоист и экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов заявил о намерении побороться с Владимиром Путиным за роль главы государства. Спортсмен будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Республика Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился в Москве с вице-премьером Правительства РФ Викторией Абрамченко. В ходе совещания они обсудили строительство очистных сооружений и мусорных полигонов в республике, а также договорились встретиться летом в Бурятии, чтобы обсудить развитие Байкала.

Республика Крым. Мэр Ялты Янина Павленко выставила на продажу свои украшения после того, как в соцсетях поползли слухи об их баснословной стоимости — около 20 млн рублей. За бусы и серьги чиновница назначила цену в 2 млн рублей, вырученные деньги, по ее словам, отправятся в местную коррекционную школу.

Сахалинская область. С этого года власти Сахалина будут отчитываться перед населением за бюджет в формате не публичных слушаний, а в ходе общественных обсуждений. Это, по словам инициаторов идеи, позволит не привязывать заседания к «стенам и крыше» и проводить их в заочной форме.

Омская область. Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что не уйдет из Совета Федерации до сентября. Ранее сообщалось, что сенатор намеревался досрочно сложить полномочия сразу после майских праздников.

Пермский край. Бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов продал здание ЦУМа совладельцу торговых центров «Айсберг» и «Айсберг-Модерн» Александру Кириленко. Конкретная сумма сделки не озвучивается, но известно, что она превысила 400 млн рублей.

Ставропольский край. В Старополье состоялось первое судебное заседание по делу бывшего главы администрации Пятигорска Льва Травнева. Его обвиняют в превышении полномочий: чиновник четыре раза незаконно распоряжался городской землей.